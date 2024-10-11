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Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Лазарева* объявлена в международный розыск», — сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось агентство.

В документах уточняется, что Лазарева* давно покинула Россию.

Ранее Лазарева* безуспешно пыталась опротестовать решение суда о наделении ее статусом иноагента. Она заочно арестована Замоскворецким районным судом Москвы по делу о призывах и оправданию терроризма.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов