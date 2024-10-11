Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск
Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
«Лазарева* объявлена в международный розыск», — сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось агентство.
В документах уточняется, что Лазарева* давно покинула Россию.
Ранее Лазарева* безуспешно пыталась опротестовать решение суда о наделении ее статусом иноагента. Она заочно арестована Замоскворецким районным судом Москвы по делу о призывах и оправданию терроризма.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов