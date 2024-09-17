Адвокат: суд отказал Лазаревой* в лишении статуса иноагента

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Верховный суд России отказал телеведущей Татьяне Лазаревой* снять с нее статус иноагента, сообщил РИА Новости адвокат артистки Леонид Соловьев.

«Верховный суд нам отказал в удовлетворении иска об исключении из реестра иноагентов», — сказал Соловьев.

Минюст России внес Лазареву* реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года. Против нее возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.Она покинула Россию, заочно арестована и объявлена в розыск.

Ранее Лазарева* обвинила в духовной нищете жителей курского приграничья, которые попали под атаки ВСУ.

Во вторник также стало известно, что певицу Земфиру* внесли в список иноагентов из-за антироссийской политической деятельности.



* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента