Сбежавшая из РФ Татьяна Лазарева* облила грязью жителей Курской области

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* высказалась о жителях Курской области, которые записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, людям не хватает просвещенности и образования, сообщает aif.ru .

«Людям действительно не хватает не просто как бы образования, а просвещенности какой-то», — заявила Лазарева*.

Она заявила, что смотрела видео с курянами без звука и пыталась понять, что они за люди. Актриса призналась, что испытывает жалость к соотечественникам.

«Это чудовищная какая-то духовная и физическая нищета, в которую целенаправленно за эти 24 года люди были», — добавила она.

Пользователи Сети пришли в ярость от таких заявлений беглой телеведущей. Многие заметили, что Лазарева* не в состоянии четко формировать свои мысли, некоторые упрекнули ее в алкоголизме.

Ранее стало известно, что бывший муж актрисы, известный шоумен Михаил Шац** продал свое «родовое гнездо» в центре Санкт-Петербурга. При этом в квартире телеведущего остался семейный фотоархив.

* Внесена в РФ в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов.

** Признан иноагентов в России.