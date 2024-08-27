Шоумен Михаил Шац* продал «родовое гнездо» в Санкт-Петербурге

Известный шоумен Михаил Шац* продал свое «родовое гнездо» в центре Санкт-Петербурга. При этом в квартире телеведущего остался семейный фотоархив, сообщает SHOT .

Распродавать недвижимость в РФ телеведущий начал еще в 2023 году. Трехкомнатная квартира Шацев площадью 82 кв. м. расположена на Моховой улице, что недалеко от Марсова поля. Изначально комик установил цену в 40 млн рублей, однако покупателя жилье нашло лишь за 33 млн.

Израильское гражданство Шац* получил еще в 2015 году, однако уехал из России только после начала спецоперации. На территории РФ у комика заблокированы счета ИП и есть недоплаченный штраф в размере 30 тыс. рублей за отсутствие иногентской маркировки в соцсетях.

Кроме того, Михаил Шац развелся со своей супругой Татьяной Лазаревой**.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента

** Внесена в РФ в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов.