Суд нашел в поведении Земфиры* антироссийскую политическую деятельность

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Минюст усмотрел в поведении певицы Земфиры Рамазановой* антироссийскую политическую деятельность, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда о включении артистки в реестр иноагентов.

В документах решения суда подтверждается «осуществление Рамазановой З. Т. политической деятельности», сказано в публикации агентства.

По данным Минюста, певица делала ряд публичных заявлений в поддержку Украины и критиковала Россию за проведение СВО, используя социальные сети.

Ранее Земфира* пыталась обжаловать в Верховном суде отказ Минюста России исключить ее из реестра иностранных агентов

*признана в РФ иностранным агентом.