Суд нашел в поведении Земфиры* антироссийскую политическую деятельность
Минюст усмотрел в поведении певицы Земфиры Рамазановой* антироссийскую политическую деятельность, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда о включении артистки в реестр иноагентов.
В документах решения суда подтверждается «осуществление Рамазановой З. Т. политической деятельности», сказано в публикации агентства.
По данным Минюста, певица делала ряд публичных заявлений в поддержку Украины и критиковала Россию за проведение СВО, используя социальные сети.
Ранее Земфира* пыталась обжаловать в Верховном суде отказ Минюста России исключить ее из реестра иностранных агентов
*признана в РФ иностранным агентом.