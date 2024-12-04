Кузбасский Дед Мороз станцевал во время пресс-конференции

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Кузбасский Дед Мороз исполнил танец под региональный гимн 2025 года

На пресс-конференции Дед Мороз исполнил энергичный танец под звучание нового гимна Кузбасса 2025 года, сообщает Сiбдепо .

В ходе мероприятия Дед Мороз рассказал о новом гимне праздника и не смог сдержать эмоций.

Ранее Кузбасский Дед Мороз отметил свой День рождения в «Томской Писанице». Поздравить зимнего волшебника пришли более 2300 человек.

Между тем в «Парке чудес» в Кемерове в эти выходные откроются каток и горка.