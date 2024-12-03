В «Парке чудес» в Кемерове откроются каток и горка

сегодня в 13:28

Зимние объекты в «Парке Чудес» Кемерова начнут работать на выходных

В Кемерове, в «Парке чудес», на грядущих выходных откроют каток и снежную горку, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу парка.

Специалисты уточнили, что в данный момент запустить работу катка не представляется возможным из-за погодных условий — лед слишком тонкий.

В пресс-службе парка добавили, что хотят открыть каток как можно скорее, однако безопасность посетителей — главный приоритет сотрудников, поэтому объект заработает, когда погода будет соответствующей.

«Будем рады видеть Вас!» — отметили в «Парке чудес».

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