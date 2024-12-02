Кузбасский Дед Мороз отметил свой День Рождения в «Томской Писанице»

На День рождения Кузбасского Деда Мороза пришли более 2 300 человек

Накануне в «Томской Писанице» Кузбасский Дед Мороз отметил свой День рождения. Празднование состоялось 1 декабря — в этот день 7 532 года назад он родился. Согласно традиции, дедушка отмечает свой День рождения в первый декабрьский выходной, сообщает Сiбдепо .

Загадав желание, Дед Мороз задул свечи на праздничном торте и открыл свою официальную резиденцию в музее-заповеднике. Более 2300 человек пришли поздравить волшебного персонажа.

В рамках мероприятия работала площадка «Домик желаний». Каждый посетитель имел возможность записать на видео свое пожелание Деду Морозу, поделиться итогами уходящего года и рассказать о своих мечтах и планах на будущее.

Также гости принесли десятки писем, которые были опущены в большой волшебный почтовый ящик. На протяжении всей зимы Дед Мороз будет принимать письма не только в «Томской Писанице», но и в 32 новогодних визит-центрах, расположенных по всей области.