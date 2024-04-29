Кулинарный блогер Эрбис объяснила, какие блюда можно улучшить с помощью сахара

Сахар можно добавлять не только в десерты и выпечку, щепотка этого продукта может сделать вкус блюда более сбалансированным, сообщила кулинарный блогер Ольга Эрбис.

Она уточнила, что сахар уместен в тех блюдах, где есть кислые ингредиенты.

«В борщ добавляют уксус с сахаром, они создают уникальный кисло-сладкий вкус, подчеркивают вкус овощей, в том числе свеклы, и придают изюминку блюду. В маринады всегда кладут сахар для баланса. Я добавляю щепотку сахара и уксус — яблочный, рисовый, какой-то мягкий, благородный — в овощные салаты», — сказала Эрбис в эфире радио Sputnik.

По ее словам, если в блюде присутствует уксус, лимон, лайм или что-то подобное, то всегда нужно добавлять сахар, чтобы вкус был сбалансированным. Еще он хорошо сочетается с помидорами и томатной пастой.

Блогер посоветовала тем, кто следит за весом, использовать вместо сахара его натуральные заменители. Например, тростниковый сахар, мед, кленовый сироп, сироп топинамбура.

Эрбис подчеркнула, что не нужно добавлять сахар в блюда с фруктами, тыквой, морковью, в них вкус получится «плоским», неинтересным.