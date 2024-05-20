Как арендовать землю для бизнеса за 1 рубль в Подмосковье: условия льготной программы
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Кто и на каких условиях может арендовать земельный участок для бизнеса за 1 рубль в Московской области, читайте в материале РИАМО.
Кто может стать участником программы «Земля за 1 рубль»
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Программа «Земля за 1 рубль» была разработана в марте 2022 года правительством Московской области для поддержки импортозамещения. Арендовать землю за символическую стоимость в 1 рубль на три года могут производители товаров импортозамещения в следующих сферах:
- машиностроение;
- металлургия;
- пищевая промышленность;
- химическая промышленность;
- электроника;
- фармацевтика и медицина;
- сельское хозяйство;
- строительные материалы;
- легкая промышленность;
- кабельная промышленность;
- авиастроение;
- косметика
Участник программы должен быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, зарегистрированным на территории Московской области и не имеющим задолженностей по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет.
Как подать заявку в Подмосковье
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Чтобы воспользоваться данной мерой поддержки бизнеса, необходимо оставить заявку на подбор земли на инвестиционном портале Подмосковья. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить электронную форму. В течение трех дней специалисты подберут подходящие варианты участков, находящихся в муниципальной и региональной собственности, которые соответствуют техническим характеристикам проекта. После выбора участка необходимо подать заявку на его получение на региональном портале «Госуслуг».
Какие документы нужны для получения участка по программе «Земля за 1 рубль»
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В заявке на портале mosreg.ru нужно указать данные заявителя и его организации, вид деятельности, кадастровый номер участка, количество планируемых рабочих мест и прикрепить следующие документы:
- копию паспорта;
- бизнес-план;
- дорожную карту реализации проекта;
- соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (только если проект относится к аграрному сектору);
- справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документы, подтверждающие возможность финансирования проекта;
- обязательство по реализации проекта.
Заявку рассмотрят в течение 20 дней, по истечении которых в случае положительного решения заявителю предоставят договор аренды земельного участка.
Если арендатор за три года успешно запустил бизнес и достиг поставленных целей, он может выкупить землю для инвестиционного проекта по минимальной цене — 15% от кадастровой стоимости.