Как арендовать землю для бизнеса за 1 рубль в Подмосковье: условия льготной программы

Кто и на каких условиях может арендовать земельный участок для бизнеса за 1 рубль в Московской области, читайте в материале РИАМО.

Кто может стать участником программы «Земля за 1 рубль» Фото - © Медиасток.рф Программа «Земля за 1 рубль» была разработана в марте 2022 года правительством Московской области для поддержки импортозамещения. Арендовать землю за символическую стоимость в 1 рубль на три года могут производители товаров импортозамещения в следующих сферах: машиностроение;

металлургия;

пищевая промышленность;

химическая промышленность;

электроника;

фармацевтика и медицина;

сельское хозяйство;

строительные материалы;

легкая промышленность;

кабельная промышленность;

авиастроение;

косметика Участник программы должен быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, зарегистрированным на территории Московской области и не имеющим задолженностей по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет.

Как подать заявку в Подмосковье Фото - © Медиасток.рф Чтобы воспользоваться данной мерой поддержки бизнеса, необходимо оставить заявку на подбор земли на инвестиционном портале Подмосковья. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить электронную форму. В течение трех дней специалисты подберут подходящие варианты участков, находящихся в муниципальной и региональной собственности, которые соответствуют техническим характеристикам проекта. После выбора участка необходимо подать заявку на его получение на региональном портале «Госуслуг».