Главная

Как арендовать землю для бизнеса за 1 рубль в Подмосковье: условия льготной программы

Шпаргалки

Фото - © Медиасток.рф

Кто и на каких условиях может арендовать земельный участок для бизнеса за 1 рубль в Московской области, читайте в материале РИАМО.

Кто может стать участником программы «Земля за 1 рубль»

Фото - © Медиасток.рф

Программа «Земля за 1 рубль» была разработана в марте 2022 года правительством Московской области для поддержки импортозамещения. Арендовать землю за символическую стоимость в 1 рубль на три года могут производители товаров импортозамещения в следующих сферах:

  • машиностроение;
  • металлургия;
  • пищевая промышленность;
  • химическая промышленность;
  • электроника;
  • фармацевтика и медицина;
  • сельское хозяйство;
  • строительные материалы;
  • легкая промышленность;
  • кабельная промышленность;
  • авиастроение;
  • косметика

Участник программы должен быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, зарегистрированным на территории Московской области и не имеющим задолженностей по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет.

Как подать заявку в Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

Чтобы воспользоваться данной мерой поддержки бизнеса, необходимо оставить заявку на подбор земли на инвестиционном портале Подмосковья. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить электронную форму. В течение трех дней специалисты подберут подходящие варианты участков, находящихся в муниципальной и региональной собственности, которые соответствуют техническим характеристикам проекта. После выбора участка необходимо подать заявку на его получение на региональном портале «Госуслуг».

Какие документы нужны для получения участка по программе «Земля за 1 рубль»

Фото - © Медиасток.рф

В заявке на портале mosreg.ru нужно указать данные заявителя и его организации, вид деятельности, кадастровый номер участка, количество планируемых рабочих мест и прикрепить следующие документы:

  • копию паспорта;
  • бизнес-план;
  • дорожную карту реализации проекта;
  • соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (только если проект относится к аграрному сектору);
  • справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  • документы, подтверждающие возможность финансирования проекта;
  • обязательство по реализации проекта.

Заявку рассмотрят в течение 20 дней, по истечении которых в случае положительного решения заявителю предоставят договор аренды земельного участка.

Если арендатор за три года успешно запустил бизнес и достиг поставленных целей, он может выкупить землю для инвестиционного проекта по минимальной цене — 15% от кадастровой стоимости.