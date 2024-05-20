Московская область приняла один из самых масштабных марафонов

Крупнейший в мире полумарафон «Забег.РФ» с синхронным стартом собрал около 180 тыс. участников в городах России и 15 странах мира.

К мероприятию подключились и сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы». Около 100 представителей со всех производственных площадок компании приняли участие в мероприятии, направленном на продвижение идей здорового образа жизни.

«Газпромнефть-СМ» содействует объединению единомышленников, разделяющих приверженность к активному образу жизни. Компания системно поддерживает спортивные, культурные и образовательные мероприятия. Ранее специалисты финишировали на всероссийской «Лыжне России» — крупнейшей лыжной гонке страны и ближнего зарубежья, а также соревновались в Сибирском международном марафоне в Омске — одном из наиболее престижных легкоатлетических соревнований страны.