В России начали расти поставки импортной питьевой воды

Двухлетнее сокращение импорта питьевой воды в Россию подходит к концу — поставки начали расти в первом квартале этого года. Ввоз воды в страну увеличился на 11% с 2023 года, сообщает «Коммерсант» .

В том числе в России стало больше воды популярных брендов Evian и Borjomi. По мнению экспертов, за два года потребители привыкли к высоким ценам на воду. Также активно восстанавливается логистика доставок.

С января по март в Россию поставили 49,65 млн литров воды. 80% импорта — это лечебно-столовые и газированные воды. Многие участники рынка подтверждают, что в стране увеличилось количество импортных бутылок с питьевой водой, но производство отечественной воды также стало в разы выше.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев заявил, что отечественные компании нашли в Китае альтернативу рынкам недружественных стран и продолжают наращивать объемы торговли промышленной продукцией.