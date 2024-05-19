Минпромторг: Россия нашла в Китае альтернативу рынкам недружественных стран

сегодня в 17:17

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев заявил, что отечественные компании нашли в Китае альтернативу рынкам недружественных стран и продолжают наращивать объемы торговли промышленной продукцией, сообщает ТАСС .

«Доля промышленной продукции в нашем взаимном товарообороте по итогам прошлого года составила 60%, — сказал Груздев.

Он подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации были выстроены новые транспортно-логистические цепочки, адаптированы механизмы расчетов и найдены альтернативные форматы кооперации.

Замминистра отметил, что в настоящее время отечественные производители уже переориентировали на КНР экспортные потоки с западных рынков. Речь в том числе идет о промышленных товарах, а также металлургической, химической и деревообрабатывающей продукции.

Груздев добавил, что при этом параллельно продолжает расти импорт из Китая оборудования и техники, комплектующих, запасных частей и сырьевых материалов, которые востребованы в РФ.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что проблемы в денежных переводах мешают росту торговли России и Китая. Глава государства подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество может противостоять западным санкциям.