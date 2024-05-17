Путин: проблемы в денежных переводах мешают росту торговли России и Китая
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Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы в денежных переводах мешают росту торговли России и Китая, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что российско-китайское сотрудничество может противостоять санкциям.
Однако в настоящее время есть проблемы, которые мешают торговли России и Китая. Проблемы касаются денежных переводов.
Глава государства отметил, что решению проблем мешают в финансовой проводке.