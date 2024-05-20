Поставки СУГ задерживаются из-за дефицита транспорта
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Российские потребители моторного топлива перестали получать его вовремя из-за проблем с поставками сжиженных углеводородных газов (СУГ), которые спровоцировал дефицит вагонов-цистерн, пишет «Коммерсант».
Производители газов, которые используются для нужд нефтехимии, заявили, что появились проблемы с поставками продукции. Им не хватает транспорта, а перевозки осложняются в том числе подскочившими ценами — купить новые вагоны-цистерны в текущих реалиях достаточно сложно.
По данным за январь–апрель 2024 года, потребители сжиженных углеводородных газов недополучили порядка 50 тысяч тонн продукции. Это привело к снижению переработки нефтепродуктов и нарушило обязательство перед российскими потребителями.
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