Поставки СУГ задерживаются из-за дефицита транспорта

Производители газов, которые используются для нужд нефтехимии, заявили, что появились проблемы с поставками продукции. Им не хватает транспорта, а перевозки осложняются в том числе подскочившими ценами — купить новые вагоны-цистерны в текущих реалиях достаточно сложно.

По данным за январь–апрель 2024 года, потребители сжиженных углеводородных газов недополучили порядка 50 тысяч тонн продукции. Это привело к снижению переработки нефтепродуктов и нарушило обязательство перед российскими потребителями.

Ранее эксперты обсудили вопрос, как сдержать рост цен на бензин в России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что резкого скачка не будет, но ценник все равно будет постепенно расти от года к году.