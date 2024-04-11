Эксперт Юшков: сильного скачка цен на бензин весной опасаться не стоит

Подорожание бензина на бирже в начале нового автомобильного сезона в России возможно, но не выше уровня инфляции, так что сильного скачка цен на топливо опасаться не стоит, заявил РИАМО ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, отметив при этом, что в итоге бензин все равно будет потихоньку дорожать с каждым годом.

Ранее власти предложили новые меры сдерживания цен на бензин: правительство проанализирует компоненты для высокооктановых бензинов, изучит мелкий опт, чтобы выявить необоснованную маржу, и минимизирует сделки вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) друг с другом на бирже.

«Большую часть топлива крупные ВИНК продают напрямую. Но власти требуют, чтобы крупнейшие производители нефтепродуктов продавали на бирже по установленным нормативам 15% от произведенного бензина, 16% – дизтоплива и 7,5% – сжиженного углеводородного газа. Насыщая биржу, компании начинают больше конкурировать, в результате чего цена топлива снижается. А независимые АЗС, покупая топливо на бирже по низкой цене, имеют возможность сдерживать рост цен в рознице. Поэтому многие в правительстве вообще выступают за то, чтобы половину всего производимого топлива ВИНК продавали именно на бирже», – пояснил Юшков.

По его словам, на данный момент все хотят подготовиться к началу нового автомобильного сезона, когда возможен дефицит топлива на внутреннем рынке.

«Минэнерго, ФАС, Минпромторг – все пытаются прикрыть свою зону ответственности, чтобы потом их не обвинили в том, что именно из-за их бездействия возник топливный кризис», – считает эксперт.

Он напомнил, что глава правительства Михаил Мишустин поручил проработать вопрос предоставления приоритета при перевозке нефтепродуктов по железной дороге, РЖД инициировали вопрос о повышении штрафов за хранение топлива в цистернах, а МИД РФ ведет переговоры с Белоруссией, чтобы в случае дефицита начать закупку бензина у соседа.