Бывший трансгендер*-блогер и треш-тиктокер Хилми Форкс (Олейник) рассказал, к какой касте его причислили в тюрьме.

По словам Олейника, в колонии есть три основные касты: «красные», «мужики» («черные») и «обиженные». Арестанты причислили блогера к последним.

Хилми заявил, что в этот перечень в том числе попадали и те, кто делал девушке кунилингус. Арестанты считали это неприемлемым, а сам блогер «не понимал, что в этом такого».

«У них там неприемлемо, а для меня это была дикуха», — рассказал блогер в интервью журналистке Ксении Собчак.

Он пытался обсудить с заключенными, почему они так относятся у кунилингусу, а те ответили, что это «не по понятиям». Также в число «обиженных» попадали люди, у которых были однополые* отношения, уточнил блогер.

Форкс вышел на свободу 8 октября после трехлетнего срока за распространение порнографических материалов. Ранее он рассказывал, что сокамерники обращались с ним как с девочкой.

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