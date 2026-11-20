Участники проекта «Пространство» из поселка Лесной 19 ноября побывали на профориентационной экскурсии в отделении медицинской реабилитации Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач-реабилитолог Ибрагим Гаджиев рассказал школьникам о работе отделения, где помогают пациентам с последствиями серьезных аварий, травм позвоночника и конечностей, инсультов. Он объяснил, как специалисты шаг за шагом помогают людям восстанавливаться.

Подростки познакомились с современным оборудованием и тренажерами и попробовали их в действии. На специальных аппаратах они испытали ощущение невесомости, выполнили упражнения на развитие мелкой моторики и смогли оценить, насколько сложным бывает восстановление после тяжелых травм.

Заведующий отделением Павел Найденов подчеркнул, что медицина, как и педагогика, требует призвания. Он отметил, что за современными технологиями стоят человеческий труд, терпение и желание помочь.

Экскурсия помогла школьникам познакомиться с работой врача, инструктора и медицинской сестры. Подростки поблагодарили сотрудников отделения за встречу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.