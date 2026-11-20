В Домодедово подвели итоги поддержки участников СВО и их семей

Участники отчетной конференции в Домодедово 18 ноября обсудили помощь военнослужащим и их близким. На сопровождении в округе находится 1601 семья участников СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конференция местных отделений фонда «Защитники Отечества», ассоциации ветеранов СВО и комитета семей воинов Отечества прошла в ГДК «Мир». В ней участвовали глава Домодедова Евгения Хрусталева, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский, представители ветеранских и общественных организаций.

Специалисты провели 3350 консультаций по мерам социальной поддержки. Материальную помощь на сумму более 26 млн рублей получили 460 военнослужащих и членов их семей. Поддержку в вопросах лечения и реабилитации оказали 120 людям, психологическую помощь — еще 120. Также провели 354 юридические консультации.

Бесплатным горячим питанием обеспечены 833 школьника из семей участников СВО. Кружки и спортивные секции бесплатно посещает 571 ребенок, еще 372 ребенка направлены на отдых и оздоровление.

По обращениям семей социальную газификацию провели по 43 адресам, дорожные работы — по 12. Предприятия округа сохранили за участниками СВО 190 рабочих мест. Продолжается помощь ветеранам в трудоустройстве, профессиональном обучении и социальной адаптации.

«Работаем адресно с каждой семьей, помогаем решать вопросы лечения, социальной поддержки, образования детей и трудоустройства», — отметила Евгения Хрусталева.

На конференции наградили активных участников ветеранских и общественных организаций за вклад в поддержку военнослужащих и их семей.

После конференции для участников СВО и их близких организовали встречу в формате «выездной администрации». Глава округа, Домодедовский городской прокурор Алексей Жоров и профильные специалисты рассмотрели более 40 обращений. Основные темы — земельные вопросы, социальная газификация и положенные выплаты. Сопровождение участников СВО и их семей продолжается на постоянной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.