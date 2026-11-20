Глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко встретился с жителями в приемной партии «Единая Россия» и рассмотрел обращения по вопросам благоустройства, ЖКХ и земельных отношений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Владимирович Криворучко провел личный прием граждан в приемной партии «Единая Россия». Жители обратились по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, земельных отношений, оформления участков, соседских споров и обустройства дренажных систем.

По ряду вопросов заявители получили разъяснения на месте. Остальные обращения передали профильным службам для дальнейшей проработки. Все ситуации находятся на личном контроле главы округа. С каждым заявителем организуют обратную связь.

Запись на личный прием — по телефону 2-99-05. Горячая линия главы округа — 2-99-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, «выездные администрации». И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.