сегодня в 12:43

Михаил Криворучко принял участие в конференции «Единой России» в Красногорске

Глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко принял участие в XXXII конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» в Красногорске. Участники подвели итоги работы за пять лет и определили дальнейшие задачи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На конференции рассмотрели результаты реализации Народной программы и основные направления работы на предстоящий период. Отдельное внимание участники уделили формированию новой программы. К настоящему времени в Подмосковье провели около 15 тысяч встреч с жителями, собрали более 920 тысяч предложений и обращений.

Одним из ключевых решений стало избрание Игоря Юрьевича Брынцалова секретарем Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Павлово-Посадский городской округ также участвует в реализации партийных инициатив. В числе приоритетов — поддержка участников специальной военной операции, работа с обращениями граждан и взаимодействие с общественными организациями.

По итогам конференции участники обозначили дальнейшие задачи по реализации инициатив жителей и развитию Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что прошедший в Красногорске форум муниципальных депутатов, который организовало областное отделение «Единой России», был важным и содержательным.

«Считаю важным заметить проведение с участием секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» (Владимира Якушева — ред.) большого мероприятия — форума муниципальных, региональных, федеральных представительных органов власти, наших депутатов. Считаю, что это было, Игорь Юрьевич (Брынцалов, секретарь регионального отделения ЕР, председатель Мособлдумы — ред.), очень важное содержательное мероприятие», — сказал Андрей Воробьев.