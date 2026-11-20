Капитальный ремонт дошкольного отделения «Веснушки» школы № 14 на улице Шилова, 7 в Коломне выполнен на четверть. Завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительная готовность детского сада «Веснушки» на улице Шилова, 7 в Коломне составляет 25%. Дошкольное отделение школы № 14 ремонтируют за счет регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».

«В настоящее время на объекте 30 человек, 3 единицы техники. Демонтажные работы уже завершены, ведутся общестроительные и кровельные работы», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании площадью 671,2 кв. м обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Также обновят фасад и благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капремонт планируют в 2027 году.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.