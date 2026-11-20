Московская область заняла первое место в России по числу и годовому приросту малых и средних предприятий транспортной отрасли. В регионе зарегистрировано 58,2 тыс. таких компаний, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По данным корпорации МСП, число малых и средних транспортных предприятий в Подмосковье за год выросло на 3,4 тыс. Они занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками, логистикой и другими транспортными услугами.

«Московская область занимает первое место в стране не только по количеству транспортных МСП, но и по их приросту», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В России в транспортной отрасли работают более 693 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. За год их число увеличилось на 6%, тогда как весь сектор МСП вырос на 3%.

«Во многом этому способствовали меры господдержки. За девять месяцев 2026 года через инструменты корпорации МСП малые и средние предприятия в транспортной сфере привлекли 14,3 млрд рублей», — подчеркнул генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Почти 90% транспортных МСП работают в сфере сухопутного транспорта, включая грузоперевозки, такси, городское и пригородное сообщение. Предприниматели также организуют перевозки, эксплуатируют логистические объекты и обслуживают транспортную инфраструктуру.

Поддержку бизнеса оказывают в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.