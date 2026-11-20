Москва, Московская область и Краснодарский край возглавили список регионов по числу заказов эвакуаторов за год. Данные проанализировали специалисты Авито Услуг, сообщает «Бриф24» .

В число регионов с наибольшим количеством заказов также вошли Петербург и Воронежская область. Быстрее всего спрос рос в Ульяновской области — на 43%, в Тверской области и Хакасии — на 41% в каждой, отметили в пресс-службе Авито Услуг.

В октябре 2026 года спрос по России увеличился на 5% к сентябрю. Аналитики связали это с ухудшением погоды, первыми заморозками и трудностями с запуском машин в холода. За год число объявлений выросло на 20%. Стоимость эвакуации начинается от 2 тыс. рублей и зависит от расстояния, типа автомобиля, срочности и других условий.

Руководитель по развитию бизнеса «Транспортные Услуги» на Авито Услугах Ярослав Воскобойник объяснил рост спроса увеличением числа машин и более осознанным подходом владельцев: профессиональная эвакуация помогает избежать дополнительных повреждений.

Среди причин вызова — разряженный аккумулятор, поломки двигателя, трансмиссии и ходовой части, аварии. Услугу также заказывают для перевозки купленных в другом городе автомобилей и спецтехники, извлечения машин из снега или грязи.

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