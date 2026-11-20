Поездка на электричке из Керчи в Тамань обойдется в 106 руб, в Анапу — 612 руб

Билет на электричку между Керчью и Таманью стоит 106 рублей, между Керчью и Анапой — 612 рублей. Способы покупки зависят от станции отправления, сообщает Крымское информационное агентство .

В службе перевозчика уточнили стоимость билета по маршруту Керчь (Старый вокзал) — Тамань-Пассажирская. Купить его можно в железнодорожных кассах, в электричке или онлайн: на сайте Южной пригородной пассажирской компании, в приложении «В путь» и через чат-бот «РЖД-Электрички» в мессенджере МАКС.

При этом пассажиры сообщают, что при отправлении из Керчи в Тамань билет необходимо покупать заранее в кассе, а на обратном пути — можно в вагоне. В Анапе пригородной кассы нет: билет до Керчи оформляют в электричке или онлайн. Для поездки из Керчи в Анапу билеты также продает касса станции Керчь.

По словам пассажиров, из Анапы можно доехать до Феодосии поездом через Керчь. Рейс из Анапы отправляется в 9:18. В сторону Анапы поезд уходит со станции Керчь-Южная в 16:40, стоимость поездки, по информации пассажиров, составляет 876 рублей.

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