Кристина Орбакайте засветилась в компании Аллы Пугачевой на Кипре

После того как российской певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию, ей пришлось пересматривать географию своего мирового тура. В итоге исполнительница прилетела на Кипр и встретилась там со своей звездной матерью, певицей Аллой Пугачевой, сообщает SHOT .

Пугачеву и Орбакайте вместе с ее мужем и дочерью заметили в Лимасоле. Звездное семейство прогуливалось недалеко от концертного зала, где Орбакайте 8 мая даст концерт на 700 человек.

Очевидцы сняли мать и дочь со спины. Куда именно шла семья, не уточняется. При этом мужа Пугачевой, комика Максима Галкина*, с ними не было.

Ранее сообщалось, что Орбакайте запретили посещать Латвию из-за того, что ее выступления не соответствуют национальной безопасности страны. Сама певица намерена оспаривать запрет, так как на 1 июня в Латвии у нее был запланирован концерт.

Также сообщалось, что теперь певица может потерять трехкомнатную квартиру в Юрмале, которую ей когда-то подарил ныне покойный певец Борис Моисеев.

*Признан иноагентом в России.