Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Орбакайте

Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что по оценке Службы государственной безопасности (СГБ), их выступления не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии.

По данным портала LSM, Орбакайте и Брегович планировали провести концерты в Латвии этим летом.

Ранее заслуженная артистка России Кристина Орбакайте была вынуждена понизить гонорары за корпоративы в два раза — до 3 млн рублей. При этом организаторы концертов певицы по-прежнему называют цены в 6 млн рублей, чтобы показать востребованность.