Кристина Орбакайте понизила гонорары за выступления на корпоративах в 2 раза

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте была вынуждена понизить гонорары за корпоративы в два раза — до 3 млн рублей. При этом организаторы концертов певицы по-прежнему называют цены в 6 млн рублей, чтобы показать востребованность, сообщает Mash .

Сейчас гонорар Орбакайте за границей — 50 тыс. евро, в России выступления стараются продать за 4,5 млн рублей. Организаторы утверждают, что концертный график артистки расписан, якобы она сама отбирает понравившиеся предложения.

Цены за рубежом специально поднимают до 6 млн рублей, чтобы потом сторговаться до 4,5 млн рублей. Однако желающих посетить выступления Орбакайте все меньше, поэтому она ездит в качестве «дополнения» к концертам юмориста Максима Галкина*.

При этом гонорар супруга Аллы Пугачевой остался прежним — 150 тыс. евро. Дочери Примадонны приходится соглашаться на совместные концерты. По такой схеме артистка выступала в Праге перед украинскими бизнесменами. С ними на одной сцене пел Гарик Кричевский, известный на Украине песнями «Киевляночка», «Дядя Толик» и «Мой номер 245».

* Физлицо признано иностранным агентом на территории России.