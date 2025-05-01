Кристина Орбакайте может остаться без квартиры в элитном районе Юрмалы

Известная певица Кристина Орбакайте может лишиться своей трехкомнатной квартиры в элитном районе Юрмалы в связи с запретом властей Латвии на въезд артистки в страну, сообщает SHOT .

Дочери Аллы Пугачевой принадлежит «трешка» площадью 100 кв. м. на берегу Рижского взморья. Квартира в знаменитом доме «Ривьера» на Орбакайте переписал покойный заслуженный артист России Борис Моисеев. Стоимость недвижимости оценивается в 30 млн рублей. При этом квартира может быть арестована.

Также Орбакайте владеет двумя квартирами в жилом комплексе «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице в Москве. После переезда и РФ с США заслуженная артистка России пыталась продать их по 200 млн рублей за каждую, но безуспешно.

Помимо этого, в Юрмале отменили концерт Орбакайте, который должен был состоять 1 июня. В связи с отменой выступлений певица может потерять от 5 до 10 млн рублей. Теперь Орбакайте не только не сможет выступать на латвийских площадках в связи с запретом на въезд в страну, но и навещать маму, которая каждое лето вместе с семьей проводит в Юрмале.