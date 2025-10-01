Криптообменники в «Москва-Сити» ушли в подполье после обысков силовиков

После рейдов, проведенных силовиками в деловом центре «Москва-Сити», криптообменники перешли на подпольный формат работы, сообщает SHOT .

Ранее в «Москва-Сити» после проведенных силовиками рейдов закрыли все криптообменники.

Как рассказали в одной из криптофирм, офисы компании в деловом центре закрыты из-за постоянных рейдов. Силовики связывают криптообменники с незаконным выводом денег из страны. В этом деле фигурируют миллионы долларов. Но полностью закрывать весь бизнес предприниматели не стали.

Как отметили клиенты компаний, криптообменники теперь работают в новом формате. Для этого придуманы три схемы.

Клиент приходит в Сити с наличными и ждет сотрудников криптообменников в лобби. Он отдает им деньги, они проходят в помещения, пересчитывают, а потом переводят заказчику криптовалюту.

Еще появились сторонние (возможно, съемные) апартаменты около делового центра. Обмен наличных на крипту проводят прямо на квартире. Но туда клиентов пускают только по знакомству.

Третий вариант — дистанционный. Его может использовать только тот, кто сам продает крипту свыше чем на 1 млн рублей. Ему все доставят по указанному адресу за 10 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.