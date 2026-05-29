В Солнечногорске прошли масштабные учения «Автобус-13»

Сегодня на площадке спортивного комплекса «Олимп» в Солнечногорске прошло тринадцатое межведомственное учение по сценарию «Автобус». Организатором выступила Московская областная станция скорой помощи.

По легенде, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и большегруза, в результате которого пострадали 20 человек с травмами различной степени тяжести — от легких до крайне тяжелых.

В учениях были задействованы десять бригад скорой медицинской помощи третьего регионального объединения: три врачебные, шесть фельдшерских, одна реанимационная и одна бригада психологов. Также привлекались два звена пожарной охраны, два звена аварийно-спасательных формирований и четыре экипажа ГИБДД.

Основной целью мероприятия стала отработка межведомственного взаимодействия между службой скорой помощи, Госавтоинспекцией, МЧС и спасательными формированиями муниципалитетов.

Присутствие бригады психологов позволило оперативно оказывать экстренную психологическую помощь условным пострадавшим и их родственникам прямо на месте «ДТП», что является неотъемлемой частью ликвидации последствий крупных аварий.

Особенностью сегодняшних учений стало повышенное внимание к навыкам оказания первой помощи сотрудниками ГИБДД.

Под контролем инспекторов скорой помощи автоинспекторы продемонстрировали высокий уровень подготовки: они провели успешные реанимационные мероприятия пациенту с остановкой жизнедеятельности на фоне массивного кровотечения, остановили артериальное кровотечение двум пострадавшим с помощью наложения турникетов и наложили асептические повязки остальным пациентам.

Как отметил заведующий Рузской подстанцией скорой медицинской помощи, главный специалист Московской областной станции скорой помощи по оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях Ян Алиев, именно в условиях реального времени можно эффективно отработать все возможные последствия дорожно-транспортных происшествий и любых чрезвычайных ситуаций на дорогах.

Подобные мероприятия проводятся дважды в месяц на всей территории Московской области по двум основным сценариям: «Автобус» и «Школа» при возгорании в учебном заведении.

Тринадцатое учение в Солнечногорске подтвердило готовность всех служб, включая психологов, к оперативным и слаженным действиям при ликвидации последствий крупных ДТП.

