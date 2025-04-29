«Красная звезда»: генерал Москалик был требователен как к себе, так и к другим

Гибель замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика при взрыве припаркованного Volkswagen Passat в Балашихе повергла в шок всех военных, которые когда-либо работали вместе с ним. По словам сослуживцев, Москалик был требовательным как к самому себе, так и к товарищам, сообщает «Красная звезда» .

В общей сложности Москалик посвятил службе более 40 лет. При этом неоднократно работал в горячих точках, где один день исчисляется как три. Погибший генерал-лейтенант никогда не искал легких путей в жизни и службе и достойно исполнял свои профессиональные обязанности.

«Ему были присущи и все черты настоящего командира — строгость, взыскательность, жесткая нетерпимость к любым проявлениям безответственности, расхлябанности. Ко всему подходил досконально, не принимал отговорок, был требователен как к другим, так и к себе. Пожалуй, что к себе в первую очередь», — говорится в публикации.

С началом специальной военной операции на Украине (СВО) Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генштаба ВС РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения.

Ранее сообщалось, что Москалик погиб 25 апреля в момент, когда проходил мимо припаркованной машины. Транспортное средство взорвалось из-за того, что в ней находилась самодельная бомба, которую привели в действие с территории Украины.

Позднее на территории Турции нашли и задержали уроженца Украины Игната Кузина, который был завербован спецслужбами Украины. Мужчина по поручению куратора следил за жизнью Кузина, затем заложил взрывное устройство в машину, которая в дальнейшем отняла жизнь у генерал-лейтенанта.

Басманный районный суд Москвы отправил Кузина на два месяца в СИЗО. В отношении него расследуется уголовное дело, возбужденное по трем статьям. Ему предъявили обвинение за совершение теракта, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств.