Задержанный за убийство Москалика рассказал детали гибели военного в Балашихе

Кузин рассказал, что убил Москалика в Подмосковье по заказу спецслужбы Украины

Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика уроженец Украины Игнат Кузин рассказал, что спецслужбы родной страны завербовали его еще в 2023 году, пишет РИА Новости .

Кузина нашли на территории Турции и доставили в Москву. Федеральная служба безопасности России показала видео допроса с подозреваемым, который подробно рассказал о гибели военного в подмосковной Балашихе.

По словам фигуранта дела, по указу куратора Вадима в ноябре 2024 года он заселился в дом, где ему снимали квартиру ради слежки за Москаликом. Позднее он также по указу куратора нашел спрятанное взрывное устройство и закрепил его на автомобиле Volkswagen Passat, который взорвался 25 апреля.

Кузин утверждает, что взрывное устройство в действие привел не он, а его куратор Вадим.

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант погиб 25 апреля, когда проходил мимо припаркованной машины. Взрывной волной его тело отбросило в сторону, где его потом одними из первых нашли дети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в том числе по статье об убийстве. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.