Обвиняемого в убийстве генерала Москалика в Подмосковье отправили в СИЗО

Басманный районный суд Москвы на 2 месяца отправил в СИЗО Игната Кузина, обвиняемого в теракте в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Генштаба Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, в марте Кузин получил компоненты готового взрывного устройства, а также системы видеонаблюдения и контроля в одном из тайников в Балашихе. Затем обвиняемый установил взрывчатку в автомобиле Volkswagen Golf и скрылся.

Подрыв автомобиля был совершен удаленно 25 апреля, когда замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ вышел из подъезда. В результате взрыва генерал-лейтенант погиб. За совершение теракта Кузину пообещали 18 тыс. долларов.

Кузину предъявили обвинения по статьям 205, 222.1, 223.1 УК РФ (теракт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств)

Мужчина полностью признал вину, а также заявил о готовности подтвердить показания на допросе на месте теракта. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.