Крайне опасны для людей и пчел: эколог рассказал об азиатских шершнях

Азиатские шершни могут навредить экосистеме Подмосковья, а их укусы весьма опасны для человека, сообщил РИАМО эколог и эксперт ICS Consulting Илья Рыбальченко.

«Это вид, который за последние 20 лет активно расселился по Европе. Хотя в регионах Западной Европы его колонии уже зафиксированы в десятках регионов, в Подмосковье массового заселения пока не выявлено: отдельные сообщения о „необычно крупных“ шершнях, скорее всего, относятся к привычному европейскому Vespa crabro (шершень обыкновенный — ред.). Однако климат смягчается, и риск случайного появления и выживания нескольких экземпляров сохраняется», — объясняет Рыбальченко.

Эксперт отмечает, что этот вид шершня крайне опасен для человека и для пчеловодства в целом. Дело в том, это насекомое охотится на медоносных пчел. Также эти шершни могут стремительно быстро навредить экосистеме региона и нарушить экологический баланс.

Укусы этих насекомых весьма опасны для человека. Основная угроза кроется в возможности сильной аллергической реакции и боли. Кроме того, шершни могут атаковать приблизившегося к их гнезду человека.

«При первых подозрениях на присутствие Vespa velutina (тропических шершней — ред.) стоит постараться сфотографировать или снять шершня с безопасного расстояния, а затем обратиться в компетентные службы — Россельхознадзор или СЭС (санэпидемстанцию — ред.), а также к энтомологам для подтверждения вида. Уничтожение гнезд следует доверять профессиональным дезинсекторам и проводить ночью, когда большинство особей находится внутри. Не стоит самостоятельно сбивать или поджигать гнездо в теплое время суток, чтобы не спровоцировать массовое нападение», — добавил Рыбальченко.

Специалист добавил, что пока массовых колоний азиатских шершней в Подмосковье не обнаружено. Однако жителям региона и дачникам стоит осматривать участки, устанавливать ловушки возле ульев и поддерживать чистоту, чтобы не привлекать ос и шершней. Вовремя выявленные одиночные гнезда без ущерба для людей и окружающей среды легко устраняются, главное — не игнорировать появление «необычных» шершней.

Ранее 112 сообщил, что в Омске дачник установил на участке улей, а затем его пчелы насмерть закусали соседского ротвейлера. Они также ужалили женщину, та обратилась в полицию.