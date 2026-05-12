В Подмосковье врачи НИКИ детства напомнили правило «АККОРД»

Врачи НИКИ детства в Подмосковье напомнили родителям о профилактике меланомы у детей и разъяснили правило «АККОРД» для контроля за родинками. О мерах защиты кожи и факторах риска рассказали ко Дню борьбы с меланомой 11 мая, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Меланома — агрессивная злокачественная опухоль кожи, развивающаяся из пигментных клеток. У детей она встречается реже, чем у взрослых, однако основы здоровья кожи и риски новообразований формируются в первые годы жизни.

Главный фактор риска — солнечные ожоги в детстве. Они в несколько раз повышают вероятность развития меланомы во взрослом возрасте. Кожа ребенка тоньше и чувствительнее к ультрафиолету, поэтому защита должна быть максимальной.

«Необходимо соблюдать простые правила безопасности: использовать солнцезащитные средства с SPF 50+, избегать открытого солнца с 11:00 до 16:00 и выбирать одежду из натуральных тканей, закрывающую плечи. Обязательно надевать головной убор», — рассказала заведующий консультативно-диагностическим центром №3, врач-дерматовенеролог высшей категории НИКИ детства Лариса Каменева.

Специалисты также рекомендуют регулярно осматривать кожу ребенка. Для самоконтроля применяется правило «АККОРД». А — асимметрия: половинки родинки должны быть одинаковыми. К — края: у доброкачественного образования они ровные и четкие. К — кровоточивость: появление крови или корочки требует обращения к врачу. О — окрас: цвет должен быть равномерным, без черных, серых, розовых или синих вкраплений. Р — размер: образования более 6 мм нуждаются в наблюдении. Д — динамика: быстрый рост, зуд или изменение внешнего вида — повод для срочной консультации.

При любых сомнениях родителям рекомендуют обратиться к дерматологу НИКИ детства по направлению врача по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.