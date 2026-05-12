В Подмосковье более 5 тыс студентов отметили День медсестер

Более пяти тысяч студентов колледжей и техникумов Подмосковья 12 мая приняли участие в мероприятиях к Международному дню медицинских сестер. Обучающиеся посетили тематические встречи, выставки и практические занятия, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты вместе с наставниками познакомились с историями сестер милосердия времен Крымской, Первой мировой и Великой Отечественной войн. В иммерсивном формате они изучили письма и воспоминания медицинских работников, а затем обсудили, в чем заключается подвиг медицинской сестры сегодня и какие качества необходимы представителям этой профессии.

Проект «Навигаторы детства» организовал в учреждениях СПО фотовыставки «Такие разные медсестры». Экспозиции посвятили различным направлениям работы медицинских сестер и братьев. Каждую фотографию студенты дополнили рассказами о специфике профессии, необходимых навыках и личной мотивации.

В рамках практического занятия «Профессия — забота» будущие специалисты вместе с советниками директоров по воспитанию посетили школы. Они рассказали учащимся о медицинском деле и продемонстрировали базовые навыки оказания первой помощи.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.