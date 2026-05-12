В Одинцовском округе 16 мая пройдет исторический велопробег

Исторический велопробег состоится 16 мая в парке Малевича в Одинцовском округе. Гости увидят старинные велосипеды возрастом от 35 до 140 лет и реконструкцию образов разных эпох, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционный исторический велопробег объединит выставку, шоу и элементы исторической реконструкции. В парке представят уникальные велосипеды, выпущенные с 1880 по 1990 год. Возраст некоторых экспонатов достигает 140 лет.

Принять участие могут владельцы старинных велосипедов, готовые воссоздать атмосферу своей эпохи. Организаторы предлагают дополнить технику винтажными костюмами, чтобы максимально точно передать образ велосипедистов прошлого.

В 2026 году основной темой станет отечественная велосипедная промышленность. Предпочтение отдадут моделям российского и советского производства, а в реконструкции — образам велосипедистов Российской Империи и Советского Союза.

Выставка исторических велосипедов и конкурсы в различных номинациях пройдут у главного входа в парк Малевича с 12:30 до 14:00. Для участия необходимо подать заявку на сайте проекта или на его странице во «ВКонтакте».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.