В Жуковском клуб «Волшебная пешка» провел разбор дебютов

Занятия проводит кандидат технических наук Александр Викторович Тепляшин, который также является педагогом дополнительного образования по программе «Шахматы в школе».

10 мая участники клуба подробно изучили старинное начало «Дебют слона», а также разобрали несколько партий мастеров XVII и XX веков, сыгранных этим дебютом. После теоретической части состоялся учебный блиц-турнир. Все шахматисты получили сладкие призы. Занятие продолжалось около трех с половиной часов, при этом участники были готовы продолжить встречу и после ее завершения.

Следующее занятие запланировано на 17 мая. На нем разберут «Защиту Филидора» — дебют, известный с XVI века.

Кроме того, жуковский молодежный центр «Дружба» объявил набор на кружок по шахматам на 2026–2027 учебный год. Занятия будут проходить по адресу: Жуковский, улица Молодежная, 22. Заявления для детей от 5 до 18 лет принимаются на портале «Навигатор дополнительного образования Московской области» по ссылке http://clck.ru/35JyMv.

Запись для взрослых от 18 до 35 лет ведется по телефону +7 (906) 784-29-80 в будние дни с 14:30 до 20:00.

