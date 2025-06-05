Пчелы насмерть закусали ротвейлера и ужалили женщину в Омске

В Омске дачник установил на участке улей, а затем его пчелы насмерть закусали соседского ротвейлера. Также она ужалили женщину, та обратилась в полицию, сообщает «112» .

Инцидент произошел в СНТ «Деревообработчик». 52-летний садовод установил на своем участке 7 ульев, но местные дачники не обрадовались такому соседству. В итоге они заставили мужчину увезти подальше шесть ульев, но один домик для пчел садовод все-таки оставил.

В результате сначала насекомые искусали 47-летнюю женщину, живущую на соседнем участке. Затем они набросились на соседского ротвейлера, привязанного к забору. Собака не смогла убежать и в итоге умерла.

Хозяйка пса и пострадавшая женщина написали заявление в полицию. Мужчину, державшего пчел, задержали.

По словам садовода, искусанную собаку он сам повез к ветеринару, но животное по пути умерло. После произошедшего мужчина избавился от последнего улья на участке.

Ранее профессор Альфир Маннапов рассказал, как люди сами травят пчел. По его словам, насекомых губит использование токсичных пестицидов и гербицидов.