Профессор Маннапов рассказал, как люди сами травят пчел

«Мы всегда говорим о применении пестицидов и гербицидов. На сегодняшний день для всех пчеловодов это очень актуальный и злободневный вопрос. Вот сейчас пошли посевы рапса, который используется как корм, а также для производства масла, и пчелы его используют для производства меда. При использовании пестицидов и гербицидов 1-го класса токсичности идет гибель пчел», — объяснил профессор.

Он добавил, что аграриям стоит перейти на реагенты 2-го, а лучше и 3-го класса для борьбы с насекомыми-вредителями, чтобы не губить пчел. Они производят не только мед и прополис, которые высоко ценятся, также пчелы — естественный опылитель растений.

Ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) по связи с РФ Олег Кобяков объяснил, как вымирание пчел отразится на продовольственной безопасности страны. Он подчеркнул, что все опылители находятся в зоне риска в связи с деградацией среды обитания, неустойчивой сельскохозяйственной деятельностью, изменением климата и загрязнением окружающей среды. Сокращение популяции пчел действительно ставит под угрозу производство продовольствия.