Эксперт рассказал, как пчелы влияют на продовольственную безопасность России

Эксперт Кобяков: вымирание пчел может привести к голоду в России

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) по связи с РФ Олег Кобяков объяснил, как вымирание пчел отразится на продовольственной безопасности страны.

«Все опылители находятся в зоне риска, в связи с деградацией среды обитания, неустойчивой сельскохозяйственной деятельности, изменения климата и загрязнения окружающей среды. Сокращение популяции пчел действительно ставит под угрозу производство продовольствия», — сказал в ходе пресс-конференции Кобяков.

Он отметил, что на популяцию пчел сильно влияет глобализация. Активно распространяются болезни и вредители, сокращающие число насекомых. При этом важно помнить, что пчела — это полезный опылитель растений.

Без нее ощутимо уменьшатся фермерские урожаи и количество растений. Кобяков отметил, что отсутствие пчел значительно затруднит сельские работы, а соответственно уменьшит количество товаров и увеличит их стоимость.