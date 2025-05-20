Эксперт рассказал, как пчелы влияют на продовольственную безопасность России
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Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) по связи с РФ Олег Кобяков объяснил, как вымирание пчел отразится на продовольственной безопасности страны.
«Все опылители находятся в зоне риска, в связи с деградацией среды обитания, неустойчивой сельскохозяйственной деятельности, изменения климата и загрязнения окружающей среды. Сокращение популяции пчел действительно ставит под угрозу производство продовольствия», — сказал в ходе пресс-конференции Кобяков.
Он отметил, что на популяцию пчел сильно влияет глобализация. Активно распространяются болезни и вредители, сокращающие число насекомых. При этом важно помнить, что пчела — это полезный опылитель растений.
Без нее ощутимо уменьшатся фермерские урожаи и количество растений. Кобяков отметил, что отсутствие пчел значительно затруднит сельские работы, а соответственно уменьшит количество товаров и увеличит их стоимость.