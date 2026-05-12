Полуфинал Школьной лиги Театрального поединка пройдет в Реутове

Полуфинал молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная Лига» состоится 17 мая в Реутове в Подмосковье. В нем примут участие 10 школьных театральных коллективов, прошедших отбор по итогам очного этапа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В очном этапе проекта участвовали 40 команд школьных театров. На протяжении сезона коллективы выступали в конкурсных мероприятиях и театральных поединках. По рейтингу активности в полуфинал вышли 10 лучших команд.

За выход в финал третьего сезона поборются студии и театры из Балашихи, Дзержинского, Долгопрудного, Котельников, Павловского Посада, Пушкина, Химок и Электростали. Среди них — «Образ», «Фантазеры», «Лукоморье», «Art-Старт», «Веретено», «Счастливые люди», «Прима», Химкинский молодежный театр МБКТ и театр «Белые лилии».

Перед полуфинальным поединком участники пройдут индивидуальный мастер-класс. Для зрителей открыта предварительная регистрация на мероприятие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.