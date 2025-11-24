Краеведческий музей Рузского муниципального округа отметил свое 119-летие

Утро началось с творческих мастер-классов, где каждый мог найти занятие по душе. Участники под руководством опытного педагога Центра детского творчества Ольги Пискуновой осваивали технику линогравюры. Руководитель школы мозаики «8-й день Творения» Нина Стецуренко помогала создавать красочные мозаичные панно. Методист музея Ксения Иванова провела увлекательный мастер-класс по аппликации «Музейный экспонат».

Ярким моментом праздника стало выступление мастера фланкировки Валерии Белоусовой у входа в музей. Ее виртуозное владение оружием вызвало бурю аплодисментов среди зрителей.

Далее гостей ожидала захватывающая интерактивная экскурсия. В залах музея оживали персонажи разных эпох. Участники клуба исторической реконструкции «Каролинг» представили образ жительницы Рузских земель из племени вятичей. Коллектив народного театра «ВЕРА» рассказал увлекательную историю о появлении знаменитой Гурьевской каши. Хор «Соловейка» тронул сердца зрителей исполнением военных песен.

Кульминацией праздника стала презентация выставки картин художника Николая Антюхина «Цветы». Завершилось торжество традиционным чаепитием.

В течение всего дня гости могли принять участие в беспроигрышной лотерее, организованной благодаря поддержке местных партнеров. Каждый посетитель унес с собой не только приятные впечатления, но и памятные подарки.

«Отдельное спасибо всем участникам праздника: мастерам, артистам, художникам и, конечно, гостям, которые разделили этот особенный день с музеем!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.