Космонавты провели совместный ужин на российском сегменте МКС

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Отечественные космонавты и зарубежные члены экипажа провели совместный ужин на российском сегменте Международной космической станции, сообщается в Telegram-канале « Роскосмоса ».

Отмечается, что возвращение на Землю космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта NASA Трейси Дайсон запланировано на 23 сентября. Они вернутся на пилотируемом корабле «Союз МС-25».

Как отметил Олег Кононенко, полет подходит к концу, а потому все члены экипажа в очередной раз собрались на совместном ужине за столом на российском сегменте МКС.

«Вспомнились знаменитые строки А. С. Пушкина: „Я люблю вечерний пир, где веселье председатель, а свобода, мой кумир, за столом законодатель“», — отметил космонавт.

Ранее кандидаты в отряд космонавтов «Роскосмоса» начали двухлетнюю комплексную подготовку. После чего их ждут госэкзамены.