Кандидаты в отряд космонавтов «Роскосмоса» начали двухлетнюю подготовку

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Кандидаты в космонавты Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко, Александр Жеребцов и Анастасия Бурчуладзе в понедельник приступили к двухлетней общекосмической подготовке, сообщается в Telegram-канале « Роскосмоса ».

Кандидаты прошли все этапы четвертого открытого конкурса по отбору в отряд космонавтов «Роскосмоса». Теперь им необходимо изучить теоретические основы космонавтики, оборудование, бортовые системы и конструкцию пилотируемых космических аппаратов.

Кроме того, кандидатам предстоит пройти комплексную подготовку, подготовку к выполнению научно-прикладных исследований и экспериментов, а также подготовку к внекорабельной деятельности.

Для них обязательна и подготовка к действиям после посадки пилотируемых космических аппаратов в экстремальных условиях.

По окончании двухлетней общекосмической подготовки кандидаты должны будут сдать госэкзамены. Они пройдут в сентябре 2026 года.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график создания Российской орбитальной станции. Она будет готова в 2033 году.