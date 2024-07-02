Глава «Роскосмоса»: Российская орбитальная станция будет готова к 2033 году

Как отмечает Борисов, она будет полностью готова в 2033 году.

Также были подписаны контракты на строительство самой станции и нового корабля для полетов к ней на ракете «Ангара» с космодрома Восточный.

Российская орбитальная станция может прийти на смену постоянному участию РФ в МКС. Она должна будет состоять из пяти модулей, а ее масса приблизится к 60 тоннам.

Ранее RT и «Роскосмос» организовали телемост с МКС для жителей пяти стран. У каждого желающего появилась возможность поговорить с космонавтами.