Глава «Роскосмоса»: Российская орбитальная станция будет готова к 2033 году
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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график создания Российской орбитальной станции, сообщает РИА Новости.
Как отмечает Борисов, она будет полностью готова в 2033 году.
Также были подписаны контракты на строительство самой станции и нового корабля для полетов к ней на ракете «Ангара» с космодрома Восточный.
Российская орбитальная станция может прийти на смену постоянному участию РФ в МКС. Она должна будет состоять из пяти модулей, а ее масса приблизится к 60 тоннам.
Ранее RT и «Роскосмос» организовали телемост с МКС для жителей пяти стран. У каждого желающего появилась возможность поговорить с космонавтами.