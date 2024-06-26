RT и Роскосмос организовали телемост с МКС для жителей пяти стран
Фото - © Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»
RT и госкорпорация «Роскосмос» объявили о старте совместного международного проекта. В рамках него будет организован телемост с Международной космической станцией (МКС), сообщается на сайте издания.
Теперь с российскими космонавтами могут пообщаться жители трех континентов и пяти стран мира, входящих в БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика). У каждого желающего будет возможность поговорить с космонавтами на борту МКС.
Вопросы принимаются по электронной почте starbound@rttv.ru. Космонавты выйдут на связь прямо с орбиты.
Участник, который задаст астронавтам самый интересный вопрос, заработает приз — приглашение на космодром, где можно вживую посмотреть на запуск ракеты.
Первую серию проекта можно посмотреть в группе RT в социальной сети «ВКонтакте».