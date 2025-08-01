Космический корабль Crew Dragon с россиянином на борту запустили к МКС

1 августа в США состоялся запуск космической ракеты Crew Dragon с международным экипажем миссии Crew-11. Среди космонавтов на борту — россиянин Олег Платонов, сообщает РБК .

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома Кеннеди во Флориде. Запуск должен был состояться еще 31 июля, но его отложили из-за плохой погоды.

Корабль направляется к Международной космической станции. На его борту, помимо россиянина, американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи.

Предыдущий запуск корабля был в марте. Тогда в составе экипажа, следующего к МКС, был космонавт Алексей Горбунов.