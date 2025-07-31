«Роскосмос» сообщил о переносе старта корабля с космонавтом Платоновым

Вечером 31 июля госкорпорация «Роскосмос» в официальном Telegram-канале сообщила, что полет космонавта Олега Платонова на МКС откладывается.

По данным «Роскосмоса», NASA объявило о переносе запуска космического корабля Crew Dragon, который должен был доставить на орбиту международную команду миссии Crew-11.

В составе экипажа находятся российский космонавт Олег Платонов и три астронавта: американцы Зина Кардман и Майкл Финк, а также представитель Японии Кимия Юи.

Новая дата старта пока не сообщается. С чем связан перенос даты, не уточняется.